Ecco perché la posizione dell'albero più alto della Terra è un mistero

Un gigante verde che si erge maestoso nel cuore di una foresta, un titano della natura che supera in altezza persino la Statua della Libertà. Stiamo parlando di Hyperion, l'albero più alto del mondo, una sequoia che si trova nel Redwood National and State Park in California.

Alto ben 115,92 metri, questo colosso vegetale è un tesoro nascosto che gli umani non possono più visitare. Scoperto solo nel 2006 da Chris Atkins e Michael Taylor, la sua posizione esatta è un segreto gelosamente custodito per proteggerlo da danni ambientali e da visitatori troppo curiosi.

Perché tutto questo mistero? La risposta è semplice: la presenza umana stava danneggiando non solo l'ecosistema circostante, ma anche le radici dello stesso Hyperion. Il National Park Service ha quindi deciso di chiudere l'intera area, minacciando multe salate e persino il carcere per chiunque tenti di violare il divieto.

Leonel Arguello, capo delle risorse naturali del parco, ha dichiarato che il passaggio di persone stava avendo un impatto negativo sulla vegetazione e potenzialmente sul sistema radicale dell'albero (a proposito, sapete che un albero è il sistema vivente più largo al mondo?). Inoltre, la mancanza di un percorso di accesso chiaro e di un servizio GPS e cellulare affidabile rende estremamente difficile per i servizi di emergenza raggiungere qualcuno in difficoltà.

Dunque, la decisione di mantenere segreta la posizione di Hyperion non è solo una misura di protezione ambientale, ma anche un atto di responsabilità verso la sicurezza dei visitatori. Nel frattempo, sapete qual è l'albero più vecchio del mondo?