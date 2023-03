Per rispondere a tutte le domande riguardo al nostro corpo ci vorrebbe una vera e propria collezione di libri, poiché i dubbi sono davvero tanti, ma oggi vogliamo parlarvi di una cosa che è capitata a tutti: perché possiamo alzare solo un sopracciglio e non l'altro? Provateci: qual è il sopracciglio che riuscite a sollevare singolarmente?

Attualmente non c'è un vero e proprio consenso su ciò, anche se molti esperti credono che tale mancanza sia dovuta alla maggiore destrezza muscolare su un lato del viso; secondo altri, proprio come esiste la mano preferita, o "dominante", esiste anche il "sopracciglio dominante" che permette di avere una maggiore "manovrabilità".

Questa, però, non è l'unica versione.

Altri sostengono che ci sia una componente genetica in questa abilità. Addirittura potrebbe anche essere una combinazione di tutti e tre questi fattori... ma sfortunatamente ad oggi non c'è una risposta definitiva. Tuttavia, secondo quanto affermato, con un po' di pratica a quanto pare è possibile imparare ad alzare entrambe le sopracciglia in modo indipendente.

Le nostre sopracciglia, dubbi a parte, oltre ad essere fondamentali per l'espressione facciale e per comunicare emozioni sottili (e forse si sono evolute proprio per questo) sono utilizzate anche per proteggere i nostri occhi. A proposito, ma perché invece questi particolari peli facciali diventano sempre più folti con il passare del tempo?