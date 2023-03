Perché possiamo sentire il mare nelle conchiglie? Ci dispiace deluderti ma ecco la verità

Per sentire il mare basta avvicinare una conchiglia all'orecchio, giusto? Non proprio, ci dispiace deludervi ma la verità è un'altra e il regno di Poseidone non c'entra proprio nulla. Questa è una delle leggende metropolitane più diffuse e quest'oggi vogliamo spiegarvi cos'è che sentiamo in realtà quando "ascoltiamo" una conchiglia.

No, non stiamo ascoltando neanche le pulsazioni del nostro sangue nell'orecchio. Questo è un altro mito sbagliato. "Una spiegazione popolare (ma sbagliata) è che stai ascoltando il tuo stesso sangue che scorre attraverso di te", afferma Karl Kruszelnicki, il comunicatore scientifico australiano meglio noto come "Dr Karl".

I suoni che sentiamo "dentro" le conchiglie non provengono dall'interno dei nostri corpi, ma piuttosto intorno a loro. "Stai sentendo un rumore ambientale o di fondo che è stato aumentato in ampiezza dalle proprietà fisiche della conchiglia", continua King. Agisce come una sorta di "risonatore", aumentando determinate frequenze sonore, in modo che siano più forti.

Le superfici dure e curve all'interno della conchiglia fanno rimbalzare le onde sonore che entrano, amplificando alcune frequenze mentre ne smorzano altre. “I suoni che le conchiglie 'catturano' tendono ad essere quelli che gli scienziati chiamano suoni a bassa frequenza", scrive invece Chris Brennan-Jones in un articolo del 2022 sul sito web The Conversation.