Perché a volte è possibile vedere la luna anche di giorno?

La luna è la più antica compagna della Terra e affascina i suoi osservatori da millenni. Sono tante le domande che abbiamo sul corpo celeste, e molte di queste le abbiamo risolte, ma ad esempio per quale motivo a volte è possibile vedere il satellite anche di giorno?

A volte la vediamo la mattina per lo stesso motivo per cui è possibile trovarla di notte: perché riflette la luce del sole e la sua vicinanza alla Terra la rende più luminosa del cielo diurno o notturno. Si tratta pur sempre del corpo celeste più luminoso - dopo la nostra stella - sopra le nostre teste.

"Per essere visibile durante il giorno, la luna deve superare la luce diffusa del sole", ha dichiarato Edward Guinan, professore di astronomia e astrofisica alla Villanova University in Pennsylvania. "Per due o tre giorni è invisibile agli osservatori sulla Terra, poiché la sua posizione nel cielo significa che la luce diffusa del sole la eclissa."

C'è anche da considerare però che la visibilità della luna è influenzata anche da altri fattori, tra cui le stagioni, l'attuale fase lunare e la limpidezza del cielo. Il nostro satellite, infatti, è visibile durante la mattina per una media di 25 giorni al mese durante tutto l'anno; può essere trovato sopra l'orizzonte per 12 ore al dì, ma il suo aspetto potrebbe non coincidere sempre con le ore diurne. In inverno, quando le giornate sono più brevi alle medie latitudini, c'è meno tempo per vederla la mattina.

A proposito, c'è un grande falso mito sulla luna a cui dovete smettere di credere.