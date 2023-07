Ecco perché è possibile vivere a Hiroshima e Nagasaki ma non a Chernobyl

Le città di Hiroshima e Nagasaki in Giappone e Chernobyl in Ucraina sono state teatro di tre degli eventi nucleari più catastrofici del XX secolo. Mentre le prime due città sono state colpite da bombe nucleari durante la Seconda Guerra Mondiale, la terza è stata il luogo di un disastro nucleare accidentale.

Nonostante la gravità di questi eventi, oggi la gente vive e prospera nelle città giapponesi, mentre Chernobyl rimane in gran parte inabitabile, perché?

Le bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki sono esplose ad alta quota, massimizzando l'effetto dell'esplosione e causando danni immediati, ma riducendo anche i livelli di radiazioni. Al contrario, l'esplosione a Chernobyl, molto più piccola e avvenuta a livello del suolo, ha rilasciato nell'atmosfera oltre 400 volte la quantità di materiale radioattivo delle bombe, rilasciando grandi pezzi di detriti nucleari contaminati nella zona circostante.

Un altro fattore chiave è la quantità di materiale fissile utilizzato in ciascuna località. Le armi nucleari e i reattori nucleari funzionano principalmente con uranio arricchito contenente alte concentrazioni dell'isotopo uranio-235 (U-235). Questo isotopo è il combustibile per i reattori e ciò che fa esplodere una bomba.

In un'arma nucleare, l'obiettivo è massimizzare la quantità di energia rilasciata consumando il più possibile l'uranio il più rapidamente possibile. Al contrario, un reattore nucleare utilizza le barre di controllo per assorbire i neutroni in eccesso in modo che la reazione a catena di fissione possa essere sostenuta a un'intensità inferiore e per un periodo di tempo molto più lungo.

Infine, i reattori nucleari generano alti livelli di sottoprodotti nucleari estremamente radioattivi. Sebbene ci siano varie sostanze radioattive nei rifiuti nucleari, le più dannose sono il cesio, l'iodio e il grafite. Nel caso di Chernobyl (che diventerà patrimonio dell'UNESCO forse), l'esplosione ha rilasciato questo materiale nell'atmosfera e nell'ambiente circostante e rimangono molto tempo nell'area.