Perché i postumi di una sbronza sono così terribili? Esiste un rimedio?

Possiamo definire il post sbornia come parte dell'equilibrio cosmico: in seguito di un grande festeggiamento arriva il momento di "pagare il conto" con il nostro corpo. Le brutte sensazioni causate dall'hangover, infatti, sono il tentativo da parte del nostro organismo di proteggerci dall'alcol in eccesso.

I postumi di una sbornia sono praticamente garantiti quando si beve troppo. Tale quantità varia da persona a persona in base a fattori genetici e al fatto che vi siano altri composti che si sono formati insieme agli alcolici nel processo di fermentazione.

Nel corso di una notte di forti bevute, il livello di alcol nel sangue continua ad aumentare. Il corpo si sforza, quindi, di abbattere l'etanolo e l'acetaldeide che si formano in seguito all'uso degli alcolici, cercando di metabolizzarli in fretta in un composto meno tossico: l'acetato. L'etanolo ha un effetto disidratante che causa secchezza delle fauci, sonnolenza e mal di testa dovuta alla diminuzione del livello di fluidi nel cervello. Inoltre, un altro effetto comune dei postumi è la nausea, causata dall'impatto dell'alcol sulla mucosa dello stomaco.

Gli scienziati hanno una conoscenza limitata delle principali cause dei postumi di una sbornia. Ma sanno che le risposte del corpo includono cambiamenti nei livelli ormonali per ridurre la disidratazione e lo stress cellulare. Il consumo di alcol influisce anche su una varietà di sistemi di neurotrasmettitori nel cervello, tra cui glutammato, dopamina e serotonina.

Complessivamente, la combinazione di tutte queste reazioni e meccanismi protettivi attivati ​​dal sistema dà origine all'esperienza dell'hangover, che può durare fino a 48 ore. Sono tanti gli articoli sul web che promuovono "ingredienti miracolosi" per combattere efficacemente questa spiacevole sensazione ma, purtroppo, molti di questi non sono convalidati scientificamente.

Dunque: non esiste una cura per i postumi di una grande bevuta. L'unico rimedio è quello di bere di meno, evitando spiacevoli sensazioni l'indomani. Una sensazione, comunque, che condividiamo con l'umanità fin da quando venne creato l'alcol (che ha origini molto antiche, addirittura molto prima dei faraoni).