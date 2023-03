Perché potreste voler riavviare il vostro router Wi-Fi ogni tanto

Abbiamo già indicato su queste pagine alcuni motivi per cui si potrebbe voler spegnere il router Wi-Fi quando si è fuori casa. Tuttavia, vale la pena soffermarsi anche sulla questione del riavvio, dato che in un mondo perennemente connesso come quello attuale anche quest'ultima diventa potenzialmente una questione "da spiegare".

A tal proposito, come ricordato anche da SlashGear, ci sono diverse motivazioni per cui si potrebbe voler effettuare, ogni tanto, un riavvio del proprio router Wi-Fi. La prima questione non può che essere quella relativa all'indirizzo IP: riavviando il dispositivo, infatti, si può ottenere un nuovo indirizzo IP pubblico, cosa che consente potenzialmente di sistemare alcune problematiche legate alla velocità della connessione a Internet.

Inoltre, per quel che concerne gli indirizzi IP assegnati ai dispositivi, potrebbero sorgere conflitti dovuti a un router lasciato attivo per "troppo tempo". Certo, ci sono diverse variabili in gioco, ma potreste aver riscontrato anche voi, in alcuni casi, una connessione a Internet più lenta dopo un certo periodo di tempo. Si tratta di una situazione ben nota, dunque non è qualcosa che state riscontrando solamente voi.

Un'altra questione da tenere a mente, che risulta anche un po' meno banale, è quella relativa alla sicurezza della rete. Un esempio lampante è quanto avvenuto nel 2018, quando il malware VPNFilter riuscì a ottenere informazioni sensibili agendo in modo malevolo a partire dai router. In quel contesto, per cercare quantomeno di "disturbare" le operazioni malevole, nientemeno che l'FBI aveva consigliato alle persone coinvolte di riavviare i router. Certo, questo è un contesto un po' più "limitato", ma valeva comunque la pena esplicitarlo.