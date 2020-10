Perché preferiamo i cibi spazzatura? Forse è tutta colpa della 'memoria'

Uno dei problemi che più spesso ci siamo trovati ad affrontare è la temibile e oppressiva “dieta”. Molte persone sentono di dover dimagrire e cercano di mangiare più sano, ma perché è così difficile? Perché preferiamo sempre i cibi molto calorici a discapito di quelli più salutari?

Uno studio ha provato a buttare nuova luce sull’argomento: l’uomo (o donna che sia) in cerca di cibo spesso brama per spuntini succulenti e “peccaminosi”, il che quasi sempre si traduce in un cibo molto calorico e decisamente poco salutare (a lungo andare si manda in tilt anche l'Ippocampo). Escludendo il fattore “gusto” (i cibi spazzatura sono da molti considerati più saporiti rispetto alle classiche insalatine o pasti leggeri), i ricercatori hanno provato ad inserire una nuova variabile nel nostro comportamento: la memoria spaziale calorica.

La ricerca pubblicata su Science Reports ha preso i dati da un esperimento condotto da Rachelle de Vries, da Paulina Morquecho-Campos e colleghi, studiando il comportamento di 512 persone, tenute all’oscuro sulla tematica del test: ogni individuo è passato in una sorta di “labirinto” culinario, tra moltissimi cibi e spezie e quando gli è stato chiesto di rintracciare determinare pietanze, i risultati sono stati sorprendenti.

Alcuni potevano solo odorare, altri anche assaggiare, ma l’esito è stato comunque lampante: le risposte che ricordavano più facilmente la posizione dei “cibi spazzatura” superavano le restanti di circa il 27-28%. Patatine fritte e biscotti al cioccolato hanno avuto la meglio su pomodori e lattughe, e questo – secondo gli autori – potrebbe essere un regalo lasciato nel nostro cervello dai nostri antenati ancestrali.

In antichità, l’uomo primitivo e i suoi affini potrebbero aver sperimentato periodi di caccia più o meno intensi e in momenti di carestia, o quando la fame era più pressante, il cervello potrebbe aver imparato mediante l’esperienza a riconoscere i cibi più energetici, consentendo un bottino migliore ma impiegando la stessa fatica. Lo stesso istinto si è protratto in maniera latente sino ai giorni nostri, causandoci però molti più problemi di salute (soprattutto nei paesi altamente progrediti).

Si dice spesso che il nostro olfatto e il nostro gusto siano molto meno sviluppati rispetto a molti altri animali e mammiferi terrestri, eppure la nostra dote di correlazione tra “sensi” e “contenuto calorico” di un pasto ci ha resi estremamente più efficienti nell’approvvigionamento.

Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche prima di poter dichiarare certa una tale correlazione, anche perché “in questo momento c'è una scarsità di letteratura sulla memoria spaziale ipercalorica e sui suoi effetti comportamentali in un contesto moderno”, hanno affermato gli autori dello studio.

Anche se la causa fosse il nostro cervello, questo non dovrebbe lasciarci andare alla commiserazione, soprattutto perché i problemi di salute correlati ad una cattiva alimentazione sono ancora oggi una delle principali cause di morte tra i nostri simili e di recente vi abbiamo raccontato come il “cibo spazzatura” sia causa di invecchiamento precoce.