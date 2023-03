Perché il presidente del Messico parla dell'avvistamento di una creatura mitologica?

Ogni paese ha i suoi miti e le sue creature mitologiche. In Messico c'è l'Alux, ovvero delle piccole creature mitiche invisibili che occasionalmente assumono una forma fisica, vestendosi con abiti tradizionali Maya. Recentemente il presidente del paese, Andrés Manuel López Obrador, ha parlato di un avvistamento dell'essere.

Così come potrete vedere dal post che si trova in calce alla notizia, il presidente sul social scrive: "Condivido due foto. Una, scattata da un ingegnere tre giorni fa, mostra apparentemente di un alux; un altro, da Diego Prieto, una splendida scultura preispanica a Ek Balam."

Gli Alux, spesso paragonati agli elfi, si credeva fossero i protettori dei villaggi Maya. Ovviamente la foto del presidente è stata accolta con totale scetticismo dagli utenti del web: prima di tutto, la fotografia in questione non è stata scattata la scorsa settimana, ma nel febbraio 2021, ed è stata attribuita a una zona diversa del Messico.

Secondariamente, la creatura immortalata sembrerebbe essere un primate, come ad esempio i platirrini, chiamati anche "scimmie del Nuovo Mondo". Un altro articolo del 2021, inoltre, colloca la foto a sinistra nientemeno che in Indonesia, ampliando notevolmente la tipologia di animale che è stato incluso nello scatto.

Sono molte le cose che non ci tornano, ma sappiamo, tuttavia, una cosa: sicuramente quello in foto non è un Alux. E no, il presidente del Messico non soffre di allucinazioni lillipuziane.