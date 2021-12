Ecco perché le previsioni di Nostradamus per il 2022 non hanno senso

Se navigate sul web da abbastanza tempo, molto probabilmente vi sarete già imbattuti nelle "famose" profezie di Nostradamus. Uno scrittore del 1500 famoso per il suo libro Le Profezie che, a detta dei suoi sostenitori, avrebbe predetto un incredibile numero di eventi nella storia del mondo. Ci sono, tuttavia, dei problemi in queste "previsioni".

Attualmente nessuno ha mai dimostrato di poter ricavare dei dati attendibili per la previsione del futuro dal testo di Nostradamus. Cosa dicono, tuttavia, le quartine dello scrittore riguardo il 2022? Così come potrete immaginare, nulla di buono.

L'estinzione umana sotto forma di un asteroide (anche se fortunatamente la NASA ha dichiarato che siamo al sicuro)

Una rivolta dei robot, che Nostradamus descrive come un "saggio immortale". La domanda che sorge spontanea adesso è: ma quali robot potrebbero ribellarsi a noi?

La crisi climatica

Carestie (ad esempio in Madagascar sta già avvenendo una carestia causata dal cambiamento climatico)

Bene, lo scrittore aveva quindi la capacità di prevedere il futuro? Ovviamente no. Innanzitutto perché in tal caso avrebbe scritto in modo dettagliato cosa sarebbe successo. Invece, utilizzando delle frasi così approssimative è possibile cercare un possibile significato in tutto. Queste sono le cosiddette "postdizioni".

Le quartine di Nostradamus, infatti, sono scritte in modo così ambiguo che chiunque, a posteriori, può leggere o interpretare quello che vuole. Soltanto dopo che l'evento si è verificato, infatti, si può cogliere il significato.