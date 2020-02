Perché i prezzi degli smartphone Xiaomi sono sempre più alti? La risposta di un dirigente

Gli appassionati del mondo degli smartphone avranno sicuramente notato che da un po' di tempo a questa parte i prezzi di alcuni dispositivi Xiaomi non sono esattamente dei più economici. Chiaramente, diversi utenti si stanno lamentando online di questa cosa e quindi Lu Weibing, dirigente dell'azienda cinese, ha provato a fare chiarezza in merito.

Prima di addentrarci nelle motivazioni espresse da Weibing, è bene andare a vedere nel dettaglio con degli esempi pratici cosa intendono gli utenti quando parlano di una tendenza al rialzo in termini di prezzo. Innanzitutto, il recente Xiaomi Mi Note 10 ha un costo di 599,90 euro in Italia, un prezzo a cui i fan dell'azienda cinese non erano abituati in precedenza.

Le persone hanno infatti imparato ad apprezzare Xiaomi anche per via dell'ottima qualità/prezzo dei suoi prodotti. Per farvi un esempio concreto della tendenza, Xiaomi Mi 9 in Cina costava 2999 yuan nel modello 6/128GB, mentre il recentemente annunciato Xiaomi Mi 10 parte da 3999 yuan. Considerando che in Italia Mi 9 aveva un prezzo di 449,90 euro, non ci stupiremmo se Mi 10 avesse un costo di partenza di circa 600 euro nel nostro Paese. Inoltre, tenendo in considerazione la miriade di varianti presentate in madrepatria, si potrebbero raggiungere anche gli 850 euro per il modello più costoso di Xiaomi Mi 10 Pro.

Non abbiamo ancora informazioni ufficiali per quanto riguarda il costo italiano dei succitati smartphone, ma è chiaro che l'azienda cinese stia alzando i prezzi. Ma perché sta accadendo questo? Ebbene, stando a quanto riportato da Android Authority e come scritto da Weibing nel suo profilo ufficiale Weibo, i motivi sarebbero semplicemente da ricercarsi nell'implementazione del processore Snapdragon 865, nelle migliorie effettuate in termini di schermo, batteria e comparto fotografico, nell'utilizzo di memorie DDR5 e nell'implementazione della ricarica rapida e di un sistema di raffreddamento avanzato.

Insomma, stando al dirigente di Xiaomi, l'aumento dei prezzi sarebbe semplicemente dovuto alla volontà dell'azienda cinese di non farsi mancare nulla in termini di scheda tecnica.