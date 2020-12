Ecco perché le Pringles hanno una forma così particolare

Tutti avranno sentito nominare (e assaggiato) le Pringles, le famose patatine dalla forma strana. Bene, dovete sapere che la forma non è stata scelta casualmente, e si tratta di un paraboloide iperbolico. La struttura, infatti, aiuta a evitare che le patatine sul fondo della lattina si rompano sotto la pressione di tutte le altre sopra di esse.

Questa forma ha molte applicazioni utili nel mondo reale, oltre a quello matematico. Grazie alla particolare forma, i paraboloidi iperbolici sono relativamente facili da costruire utilizzando una serie di elementi strutturali, rendendoli estremamente utili (e impressionanti) in architettura.

"Essendo sia leggera ed efficiente, la forma è stata utilizzata come mezzo per ridurre al minimo i materiali e aumentare prestazioni strutturali creando anche progetti impressionanti e apparentemente complessi", afferma Design Buildings. La doppia curvatura del paraboloide iperbolico impedisce la formazione di una linea di tensione che, a sua volta, non favorisce la propagazione naturale di una fessura.

Una prova di quanto detto può essere testata prendendo una patatina e spezzandola: non si rompono mai simmetricamente, ma in direzioni diverse e producono pezzi di forme differenti. Questa incredibile forma geometrica, inoltre, cerca di impedire anche la rottura della patatina durante il trasporto, abbassando la probabilità di recuperare una chips distrutta.

Insomma, la matematica può essere trovata anche nelle più piccole cose, una prova delle sue incredibili applicazioni.