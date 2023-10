Perché i processori di Intel si chiamano 'Lake'? Cosa c'entrano i laghi

Mentre Apple si destreggia tra felini di grande taglia (Leopard, Snow Leopard, Lion e Tiger fra tutti) e maestosi paesaggi californiani, la cara vecchia Intel continua imperterrita a utilizzare nomi fittizi di laghi, canyon e persino ponti per i suoi prodotti. Vi siete mai chiesti il perché?

La risposta breve riguarda i marchi registrati e i diritti a essi collegati. La natura della scelta di Intel riguarda più nello specifico la necessità di garantire al tempo stesso non solo un ampio raggio d'azione evitando noie legali (come nel caso di Intel Batman), ma anche una buona capacità di categorizzazione. Ecco perché, dunque, si è optato per differenti (e non sempre inventatissimi!) luoghi d'interesse.

Con i laghi, ad esempio, il team blu identifica le diverse generazioni di processori per il mercato consumer, come dimostra la recente presentazione di Raptor Lake Refresh, evoluzione iterativa della tredicesima generazione a sua volta preceduta da Alder Lake, prima generazione con architettura ibrida. Lo stesso schema vale sia per le CPU desktop che per il segmento mobile, dove spesso i nomi combaciano salvo rare eccezioni, come per Tiger Lake (Laptop) e Rocket Lake (Desktop) per l'undicesima generazione.

A seconda del tipo di categoria, poi, troviamo anche Peak per i controller di rete, Canyon per i NUC e Cove per le microarchitetture.

Andando indietro nel tempo, Intel ha adottato Lake in pianta stabile a partire da Skylake. Prima del 2015, nella storia di Intel è possibile trovare altri esempi di "laghi", utilizzati per piattaforme, chipset e schede madri.