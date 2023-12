Perché i profili Threads hanno così tanti follower? C'è il boost di Instagr

Come un fulmine a ciel sereno e dopo un'attesa che sembrava interminabile, finalmente Threads è arrivato in Italia, portandosi dietro una scia di domande sui suoi segreti e sul funzionamento di questa nuova piattaforma social di Meta.

Il social di microblogging pensato per rivaleggiare con Twitter-X ha stupito sin dal primo istante per il boom di iscrizioni che l'ha caratterizzato. Molti utenti si sono riversati sulla nuova casa di Zuckerberg e soci con la speranza di abbandonare Twitter, tanti altri spinti dalla curiosità. Alcuni, invece, ci si sono ritrovati (e ci seguono pure!).

Oggi ci occuperemo proprio di questo, ovvero del perché abbiamo tanti follower sin dal principio. La ragione è da ricercare nella natura stessa della piattaforma, che del resto non nasconde la sua natura: dopotutto, il nome originale del nuovo social è "Threads by Instagram" e le due app sono legate tra loro a doppio filo.

Threads deve parte del suo successo proprio al fatto di attingere a piene mani dalla community di Instagram, da cui è possibile registrarsi tramite accesso rapido e, una volta completata l'iscrizione, proprio da Instagram verranno importati follow e follower: in altre parole, una volta fatta la registrazione a Threads, invieremo in automatico il "segui" a tutti i nostri follow di Instagram e lo stesso vale anche per i follower.

Un'ulteriore spinta si deve poi all'inserimento dei post di Threads su Instagram, che di fatto consente di far arrivare il nuovo social anche a chi non sa nulla della sua esistenza.

Arrivati a questo punto, vi starete chiedendo cosa succede con chi ha il profilo privato: ecco come vedere le persone a cui abbiamo inviato una richiesta su Threads e viceversa.