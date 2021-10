Perché la proposta di matrimonio si fa in ginocchio? L'origine è molto antica

La proposta di matrimonio in ginocchio è un grande classico, un gesto che ha origine antichissime e che è sopravvissuto fino ai nostri tempi come simbolo della galanteria e del romanticismo. Tuttavia, perché la proposta di matrimonio si fa in ginocchio? Oggi cercheremo di svelare le origini dell'usanza.

Un tale gesto potrebbe aver avuto origine nell'impero persiano, quando i saluti appropriati dipendevano dal rango sociale. Quando si incontravano due persone di rango simile, colui che si trovava al di sotto della scala gerarchica doveva baciare la guancia del suo "superiore", chi si trovava molto al di sotto, invece, doveva prostrarsi a terra, un gesto noto come proskynesis e adottato anche da Alessandro Magno (com'è morto Alessandro Magno?).

Nonostante tra i sudditi di Alessandro non fosse particolarmente popolare, la genuflessione divenne di uso comune più avanti, soprattutto tra i cristiani, che si inginocchiavano davanti i simboli religiosi, i guerrieri, che attuavano tale gesto davanti al loro comandante dopo la battaglia e dai cittadini nominati cavalieri a cospetto della regina (a proposito: i cavalieri potevano andare in bagno con le loro armature?).

Secondo alcune fonti, l'inginocchiarsi potrebbe aver assunto delle connotazioni romantiche durante il periodo di massimo splendore dei cavalieri. Nell'XI secolo, i cavalieri iniziarono a stringere stretti legami con le dame di corte - un sentimento non legato alla sessualità ma chiamato "amor cortese" - dove questi valorosi uomini si impegnavano a servire e onorare una coppia di amati con lo stesso onore che riservavano ai loro signori e re.

Nonostante non ci sembra esserci alcun legame tra la proposta di matrimonio di oggi, molte delle opere d'arte raffiguranti l'amore cortese presentano l'uomo inginocchiato davanti alla donna. Questo gesto è arrivato intatto col suo significato ancora oggi e, nonostante molti non sappiamo cosa significa, fin dagli albori dimostra devozione e umiltà verso la propria compagna che, si spera, lo sarà per tutta la vita.

Ah l'amour.