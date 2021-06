Perchè pubblicare il QR Code del Green Pass sui social è pericoloso?

Da qualche giorno il Ministero della Salute sta inviando a coloro che rispettano i requisiti l'AUTHCODE per il download del Green Pass. Tuttavia, in molti spinti dall'entusiasmo si sono riversati sui social network pubblicando il QR Code, ma perchè è pericoloso? L'ha spiegato un componente del Collegio del Garante per la Protezione dei Dati.

Come si può vedere nel filmato presente in calce, infatti, il QR Code che rappresenta la componente fondamentale del Green Pass contiene una mole di dati personali invisibili "ma leggibili da chiunque avesse voglia di farsi i fatti nostri".

Scorza infatti osserva che attraverso la lettura del QR Code è possibile sapere "chi siamo, se e quando ci siamo vaccinati, quante dosi abbiamo fatto, il tipo di vaccino, se abbiamo avuto il Covid e quando, se abbiamo fatto un tampone, quando ed il suo esito".

Insomma, esibirlo al pubblico direttamente sui social network non è certo una buona idea, visto che un potenziale sconosciuto potrebbe accedere ai nostri dati e le nostre informazioni personali senza alcun problema.

Il componente del Consiglio del Garante, inoltre, spiega e sottolinea che tale QR Code va esibito solo alle Forze dell'Ordine ed al personale autorizzato per legge a chiedercelo. Salvo indicazioni diverse, inoltre, potrebbe anche prestarsi per possibili furti d'identità.



Per tutte le informazioni sul Green Pass, vi rimandiamo al nostro approfondimento.