Perché in questo punto specifico la crosta terrestre è al contrario?

In Spagna, sotto le antiche strade di Granada, si nasconde un fenomeno geologico che sfida l'immaginazione: una lastra oceanica che, nel corso di un viaggio sotterraneo lungo milioni di anni, si è completamente capovolta. Rivelato da un team di scienziati nel 2010 dopo aver osservato insolite onde sismiche, è la prima volta.

I ricercatori, analizzando i dati sismici, hanno individuato la "lastra dell'Alboran" che, incontrando la lastra eurasiatica a est dello Stretto di Gibilterra, si è ribaltata sottoterra. L'analisi ha rivelato che il processo di subduzione, in cui una lastra oceanica si insinua sotto un'altra, ha portato non solo l'acqua presente sulla superficie della lastra a essere spinta in profondità, ma anche a piegarsi e trascinarsi sotto di essa.

Questa scoperta, pubblicata nella rivista The Seismic Record, potrebbe mostrarci nuove comprensioni sulle dinamiche della crosta terrestre e il loro legame con l'attività sismica che noi avvertiamo in superficie. Tutto è iniziato con lo studio di un terremoto di magnitudo 6.3 sotto Granada nell'aprile 2010, quando i ricercatori, mossi da pura curiosità, hanno deciso di analizzare le forme d'onda sismiche.

"Inizialmente, il nostro obiettivo non era quello di comprendere meglio i meccanismi dei terremoti profondi" ha dichiarato Daoyuan Sun, coautore dello studio e sismologo presso l'Università di Scienza e Tecnologia della Cina. Ma l'osservazione attenta ha rivelato "arrivi strani", inclusa una coda insolitamente lunga e una fase aggiuntiva, segnali convenzionalmente associati al passaggio di onde attraverso materiale fuso o liquido.

La presenza di acqua sulla lastra subdotta spiega queste vibrazioni a bassa velocità. "Considerando la giovane età del fondale marino nel Mediterraneo occidentale, per mantenere la lastra fredda, la velocità di subduzione deve essere piuttosto elevata" ha aggiunto Sun.

