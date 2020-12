Perché i quadrifogli sono così rari e difficili da trovare?

Si dice che trovare un quadrifoglio porti fortuna. Senza alcun dubbio tale credenza non è collegata a qualche proprietà "magica" della fogliolina, ma alla rarità dell'evento, poiché non è facile trovare questa mutazione. Sì, il quadrifoglio è una mutazione del più classico e comune trifoglio (Trifolium repens).

Si può trovare praticamente in tutto il mondo, poiché è stato ampiamente introdotto per far sfamare il pascolo. Non tutti lo sapranno, ma il trifolium repens, inoltre, è un componente fondamentale della maggior parte dei mieli millefiori italiani, poiché le api visitano molto spesso questa pianta, importante per polline e nettare.

Il quadrifoglio, invece, è una mutazione del trifoglio. Si manifesta - semplicemente - con la presenza di quattro foglioline invece che di tre. La quarta foglia è, generalmente, più piccola rispetto alle altre tre. Perché succede questo? I trifogli hanno quattro copie di ciascun cromosoma per cellula (gli umani, invece, ne hanno due per cellula). Il gene responsabile dei quadrifogli è "recessivo", il che significa che la pianta produrrà solo quattro foglie se il gene si trova su tutti e quattro i cromosomi. Da qui si può capire la rarità dell'evento.

Uno studio del 2017, su oltre 5 milioni di trifogli esaminati, ha scoperto che circa 1 trifoglio su 5.000 ha questa mutazione. Tuttavia, "quattro" non è il massimo numero di foglie che possono essere presenti sulla pianta; in Giappone nel 2009 è stato trovato un trifoglio con un numero davvero incredibile di foglie: ben 56... chissà che fortuna!