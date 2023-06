Ecco perché quando cadiamo il tempo ci sembra come se rallentasse

Il tempo è relativo diceva Albert Einstein. Lo scorrere del tempo non è sempre uguale persino per quanto riguarda la nostra percezione. Avete mai notato come, in certe situazioni, il tempo sembra rallentare? Questo accade spesso quando viviamo momenti di pericolo o di forte stress, come quando stiamo per cadere, ma perché succede?

Gli psicologi ritengono che noi umani, così come molti altri animali, siamo dotati di un "orologio interno" che ci permette di stimare il passaggio del tempo (e farebbe parte del ciclo circadiano). Secondo una teoria, questo orologio funziona rilasciando impulsi che si accumulano e ci danno la sensazione del tempo trascorso.

Il ticchettio interno, però, non è perfetto e può essere influenzato da vari fattori. Ad esempio, in situazioni di paura o di pericolo potrebbe accelerare, rilasciando impulsi più velocemente che porta a un accumulo più rapido e a una sovrastima del tempo trascorso. In pratica, se una caduta dura cinque secondi, potreste avere la sensazione che siano passati sette secondi: questo è ciò che percepiamo come un rallentamento del tempo.

Si tratta di un fenomeno che è stato replicato anche con l'uso di farmaci. Gli stimolanti, che aumentano l'eccitazione, portano a sovrastimare il passaggio del tempo (quindi a percepirlo come rallentato), mentre i tranquillanti, che riducono l'eccitazione, tendono a farci sottostimare il tempo trascorso (quindi a percepirlo come accelerato).

Purtroppo c'è una brutta notizia: no, non diventiamo come Flash, perché uno studio del 2007 ha dimostrato che questa percezione alterata non migliora la nostra capacità di percepire dettagli in movimento rapido. In sostanza, anche se tutto sembra rallentare, non siamo in grado di reagire più velocemente o di percepire più dettagli di quanto faremmo normalmente.