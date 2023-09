Perché quando impariamo una nuova parola la vediamo ovunque? C'è un motivo

Esistono cose che sfidano la nostra percezione quotidiana e il fenomeno Baader-Meinhof è uno di questi. Questo effetto, che potreste aver sperimentato senza nemmeno rendervene conto, coinvolge due processi cognitivi: l'attenzione selettiva e il bias di conferma. In particolare, quando imparare qualcosa di nuovo, come una nozione o una parola.

Quando impariamo qualcosa di nuovo o troviamo qualcosa di interessante, infatti, il nostro cervello lo considera importante. Questo attiva una sorta di radar nel nostro subconscio, che inizia a cercare quella cosa ovunque, anche se non ci stiamo pensando attivamente.

Ad esempio, imparando una nuova parola, potreste iniziare a notarla in libri, articoli o conversazioni, anche se prima sembrava che non fosse mai esistita. Ma c'è di più. Dopo aver notato questa cosa una o due volte, potreste iniziare a convincervi - quasi per magia o per effetto di un miraggio - di vederla più spesso.

Questo è il bias di conferma: la tendenza a interpretare nuove informazioni come una conferma delle proprie credenze o teorie preesistenti. In altre parole, iniziamo a credere che quella parola o quell'oggetto siano effettivamente più presenti nella nostra vita, anche se in realtà non è (per niente!) così.

È un esempio affascinante di come la nostra mente possa manipolare la nostra percezione della realtà, plasmandola in base alle nostre esperienze e convinzioni. E mentre potrebbe sembrare un piccolo dettaglio, è una finestra aperta sul funzionamento complesso della psiche umana, un argomento che continua a intrigare scienziati e curiosi da generazioni.