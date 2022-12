Perché quando il ketchup sta per finire il contenuto schizza dappertutto?

Una coppia di scienziati dell'Università di Oxford alla conferenza della Division of Fluid Dynamics dell'American Physical Society ha risolto un vecchio segreto delle bottiglie di ketchup. Vi è mai capitato che, alla fine della bottiglia, provando a versare il contenuto quest'ultimo schizzi dappertutto incontrollato? Ora sappiamo il motivo!

Questo è da ricercare in un complicato sistema di fluidodinamica, che alla fine si riduce al modo con cui la resistenza e la forza influenzano il modo in cui la salsa scorre fuori dalla bottiglia. Quando spremiamo il contenitore pieno, infatti, l'aria nella parte superiore si comprime, spingendo fuori il liquido davanti a sé (anche questa è scienza, come quella dietro la forma perfetta degli orinatoi).

Mentre ciò accade, la forza verso il basso viene contrastata dalla resistenza del ketchup contro le pareti della bottiglia. Tuttavia, quando la salsa si sta esaurendo, questo sottile equilibrio viene interrotto dalla minore resistenza della salsa: con meno resistenza, l'aria nella confezione è in grado di liberare tutto il suo potenziale come una molla, provocando l'espulsione improvvisa del ketchup rimasto.

"Man mano che il liquido fuoriesce, la resistenza della viscosità diminuisce perché c'è sempre meno liquido da spingere. Allo stesso tempo, il deflusso di liquido crea più spazio per l'espansione dell'aria nel tubo, il che diminuisce la forza motrice nel tempo", ha affermato il professor Chris MacMinn, autore dello studio presso il Dipartimento di scienze ingegneristiche dell'Università di Oxford.

Utilizzando modelli matematici e una serie di esperimenti, gli scienziati hanno dimostrato che spremere il contenitore lentamente e dolcemente ridurrà significativamente le possibilità di macchie incontrollate. Non solo: i ricercatori suggeriscono che i produttori dovrebbero realizzare tappi di bottiglia con ugelli più larghi per ridurre la probabilità che la sostanza si spalmi in ogni dove.

A proposito, sapete che è stata creata una salsa con dei pomodori coltivati su Marte?