Perché quando leggiamo in macchina ci viene la nausea? La colpa è del cervello

Avete comprato un buon libro e vi appassiona così tanto che non vedete l'ora di leggerlo. Dovete fare un lungo viaggio in macchina (come passeggeri ovviamente) e decidete quindi di sfruttare l'occasione per divorare le pagine del vostro nuovo acquisto. Il vostro cervello non è d'accordo e, durante la lettura, vi viene la nausea: per quale motivo?

Si tratta di un refuso dell'evoluzione: l'essere umano e buona parte del suo cervello si sono evoluti migliaia di anni fa, molto tempo prima dell'esistenza di libri e automobili. Per sopravvivere a tutti i pericoli che esistevano nella natura selvaggia - come l'attacco di un predatore affamato - il nostro cervello è diventato ipervigilante, sviluppando una risposta allo stress immediata di attacco o fuga (a proposito, ecco otto cose che non sai sul cervello).

Una delle prime risposte allo stress è la nausea, poiché in caso di avvelenamento - mangiando cibo andato a male e piante velenose - questo è il modo più rapido per evitare la morte: il vomito. Nonostante i tempi siano cambiati, il nostro cervello è rimasto "indietro". Per questo motivo quando leggiamo in macchina ci insorge la nausea: il nostro cervello crede che siamo stati avvelenati (almeno, questo è quello che afferma una teoria di vecchia data).

Il segreto sembra essere nel movimento: quando camminiamo a piedi, il nostro cervello sa - attraverso i muscoli e i centri dell'equilibrio - che ci stiamo muovendo. Quando siamo in macchina, invece, i centri dell'equilibrio e i nostri occhi sanno che ci stiamo muovendo, ma muscoli e nervi comunicano che siamo fermi. La nostra materia grigia capisce questa "confusione neurologica" come un segno dell'avvelenamento.

Proprio per questo motivo si consiglia a una persona che soffre di nausea mentre è in macchina di guardare la strada, proprio perché così il nostro cervello capisce che, in realtà, ci stiamo davvero muovendo. Nonostante ciò la nostra materia grigia è incredibile: il cervello sembra essere in grado di ripararsi da solo. Lo perdoniamo, quindi, per un po' di nausea.