Perché quando ci perdiamo o parcheggiamo abbassiamo il volume della radio?

Si tratta di un'abitudine alla guida condotta da molti: perché abbassiamo il volume della radio quando ci perdiamo o dobbiamo parcheggiare? Questa abitudine ha a che fare con le esigenze della nostra capacità di concentrazione e con i limiti del cervello umano.

Per capirlo, dobbiamo fare un piccolo excursus sulla nostra materia grigia. Sappiamo molto bene che gusto, udito, olfatto, tatto e vista sono i sensi che ci guidano nello spazio intorno a noi. Ogni sistema sensoriale ha i propri neuroni sensoriali e ognuno comunica al sistema nervoso centrale i cambiamenti nel proprio ambiente.

Il cervello a sua volta combina tutte queste informazioni e decide come procedere in una determinata situazione. Questo processo è chiamato codifica. Il computer quantistico nella nostra testa valuta costantemente quale dovrebbe essere il suo compito principale - quello su cui deve concentrarsi - e il suo compito secondario, ovvero il compito simultaneo che riceve meno attenzione.

Quando il cervello sposta la sua attenzione da un compito all'altro è veloce, ma non è istantaneo e quelle frazioni di secondo per il cambio dell'attenzione possono rallentare le prestazioni, portando a piccoli ritardi nei tempi di reazione. Ciò potrebbe fare la differenza tra vedere o non vedere il segnale stradale che si deve individuare o effettuare la manovra per il parcheggio.

L'abbassamento del volume - o il totale spegnimento - della radio avvengono semplicemente perché queste attività richiedono più concentrazione rispetto a una normale guida in silenzio. Quindi la non presenza di questo elemento elimina un compito dalla lista delle cose da fare del cervello, spostando la sua attenzione sul compito più importante: trovare la strada o trovare posto (e i droni potrebbero arrivare in nostro soccorso).