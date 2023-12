Perché quando piangiamo abbiamo i nodi alla gola? Ecco svelato il motivo

Il fenomeno del nodo alla gola si verifica quando proviamo forti emozioni come tristezza o dolore. Questa sensazione è causata dal restringimento dei muscoli nella gola e nel collo, inclusi quelli del faringe e della laringe.

Durante momenti emotivamente intensi, il sistema nervoso simpatico si attiva, rilasciando ormoni dello stress come l'adrenalina, che causano il restringimento dei muscoli in tutto il corpo, compresa - appunto - la gola.

Questo è un tentativo del corpo di assumere più ossigeno, mantenendo aperta la glottide, l'apertura nella gola che aiuta a portare aria nei polmoni. Non si percepisce direttamente l'apertura della glottide, ma si avverte la tensione muscolare causata dal tentativo del corpo di tenerla aperta.

Oltre a questi fattori fisici, il nodo alla gola può essere influenzato anche da fattori psicologici, come l'anticipazione del pianto o dell'espressione di forti emozioni. Sebbene la sensazione possa essere scomoda, non è dannosa. Per alleviarla, si consiglia di prendere respiri lenti e profondi, praticare tecniche di rilassamento come la meditazione, cercare supporto emotivo e utilizzare tecniche di gestione dello stress come l'esercizio fisico e un sonno adeguato.

A questo proposito, infatti, dovete sapere che il sonno e le emozioni hanno molto in comune! Proprio per questo motivo, secondo uno studio, fare un riposo ristoratore aiuta - tra le tante cose - persino a perdere peso nel lungo periodo.