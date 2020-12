Perché quando siamo raffreddati si chiude solo una narice?

È arrivato l'inverno e insieme ad esso arriva anche qualcos'altro: il raffreddore, nulla di preoccupante, visto che si tratta della malattia umana più comune di tutte. Cose strane (e fastidiose!) succedono al nostro corpo quando abbiamo il raffreddore, come quando si ha solo una narice chiusa. Perché succede questo?

Andiamo con ordine. Non tutti lo sanno, ma nel nostro naso avviene quello che si chiama "ciclo nasale". Potremmo non rendercene conto, ma i nostri corpi dirigono deliberatamente il flusso d'aria attraverso una singola narice piuttosto che l'altra, passando da una narice all'altra ogni poche ore. In pratica, in ogni momento del giorno abbiamo una narice più attiva dell'altra.

Un flusso d'aria costante, infatti, può far seccare le narici e danneggiare il rivestimento. Il nostro corpo quindi, durante l'evoluzione, ha deciso di far alternare le narici, piuttosto che farle lavorare insieme, per evitare che ciò accada. Quando abbiamo il raffreddore, però, tutto cambia. I vasi sanguigni nel naso si dilatano come parte della risposta immunitaria del corpo e il naso produce più muco del normale.

Entrambi questi cambiamenti potrebbero causare una congestione, e potremmo sentire - più del normale - la narice "bloccata" mentre si sta prendendo una pausa dal suo lavoro. Pensate che il "ciclo nasale" venne descritto la prima volta al mondo dal medico tedesco Richard Kayser nel 1895; questo ciclo, controllato dal sistema nervoso autonomo, aveva una durata media di due ore e mezza.

Contro il raffreddore? I rimedi della nonna sono sempre i migliori.