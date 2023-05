Perché, quando il sabato non si va a scuola, lo chiamiamo 'sabato fascista'?

Se eravate o siete tra quei fortunati che il sabato non andavano a scuola, avrete sicuramente sentito definire questa modalità (in maniera ironica) “sabato fascista”, ma com’è nata questa espressione?

Effettivamente, il regime fascista di Benito Mussolini impose di chiudere le scuole il sabato, in quanto il sesto giorno della settimana si organizzavano le marce, le adunate e le parate militari. Tuttavia, siffatta denominazione pecca di chiarezza storica: istituire il sabato come giorno di riposo scolastico è un provvedimento del 1905, cioè precedente all’affermazione del governo fascista. Questa modalità fu stabilita da un decreto del Ministero dell’Istruzione, il quale prevedeva una solo giorno a settimana di riposo per le scuole elementari.

Insomma, la classe dirigente fascista si impegnò per far sì che questo provvedimento sia rispettato; ma, anche in questo caso, non fu una decisione presa esclusivamente dal regime. Nel 1931, infatti, il Ministero dell’Istruzione emanò un decreto che stabiliva la chiusura di tutte le scuole statali nel sesto giorno della settimana.

Inoltre, questa organizzazione non è una realtà esclusivamente italiana: anche la Francia e la Germania hanno sperimentato già al tempo quello che chiamiamo grossolanamente “sabato fascista”… Insomma, di fascista c’è davvero poco!

Conoscete altre denominazioni che hanno suscitato in voi interesse e curiosità? Comunicatecele nei commenti, di modo che possiamo realizzare un articolo ad hoc su nuove espressioni.