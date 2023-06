Perché quando togliamo il gesso la macchina che lo rimuove non ci taglia?

La rottura di un arto è uno spiacevole e comune incidente che può capitare a tutti. Fortunatamente per noi la scienza e la medicina hanno già trovato il modo migliore per "riparare" la parte lesa: utilizzando degli scomodi, ma molto performanti, blocchi di gesso intorno all'arto lesionato che impediscono di muoverlo.

Mentre sperimentare il dolore di una frattura non è minimamente comparabile al dolore più acuto che si può provare (secondo la scienza), portare il gesso è forse la cosa più fastidiosa (ma ovviamente necessaria) di tutta l'esperienza.

Un gesso ortopedico viene solitamente rimosso con una sega speciale dopo qualche settimana. Quest'ultimo che è uno strumento elettrico oscillante. Ovviamente l'idea che una sega elettrica sia vicina al vostro braccio o alla vostra gamba potrebbe farvi venire l'ansia, ma anche in questo caso la scienza ha trovato il metodo migliore.

Questa è infatti una sega per ghisa progettata sì per avere una lama affilata, ma ha dei denti così piccoli che oscilla rapidamente avanti e indietro su un angolo molto ridotto ed è adatta solo per tagliare il materiale. Lo strumento in questione ha bisogno di una resistenza al taglio ed è appositamente progettato per tagliare materiali rigidi come il gesso.

Se viene a contatto con tessuti molli come la pelle, c'è meno resistenza e quindi la sega non causerà lesioni. Incredibile, vero? A tal proposito, sapete che le motoseghe sono state create per far nascere i bambini?