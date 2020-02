Oggi è 29 Febbraio. Una data particolare in quanto l'anno da poco iniziato è "bisestile" proprio perchè è composto da un giorno in più, ovvero 366 al posto dei classici 365. Le leggende intorno a tale fenomeno sono tante, ma perchè ogni quattro anni Febbraio è composto da 29 giorni?.

La motivazione è da ricercare nel fatto che la Terra per girare intorno al sole non impiega 365 giorni, ma 365,2422. Facendo due calcoli quindi si può scoprire che ogni anno avanzano circa sei ore, che vengono recuperate ogni quattro anni e compongono il giorno in più, che ricade oggi.

L'anno bisestile fu introdotto per la prima volta nel 46 aC da Giulio Cesare, che decise di introdurre un giorno in più dopo il 24 Febbraio, il "sexto die ante Calendas Martias", sei giorni prima delle Calende di Marzo". Da qui deriva anche la nomenclatura rimasta attiva ancora oggi. A perfezionare il sistema ci pensò papa Gregorio XII nel 1582, che dà il nome al calendario gregoriano ancora oggi utilizzato.

Perchè l'anno bisestile è sfortunato?

Le leggende, come dicevamo poco sopra, sono tante. La più celebre è rappresentata dal detto "anno bisesto, anno funesto". Tale affermazione fonda le sue radici nel Rinascimento, quando si credeva che gli anni bisestili fossero negativi per la campagna e l'allevamento del gregge. Per i Romani invece Febbraio era il mese dei funerali.

Il 29 Febbraio però nell'immaginario collettivo non è solo un giorno negativo: la leggenda irlandese vuole che oggi le ragazze possono chiedere al fidanzato di sposarle. Se quest'ultimo rifiuta, sarà obbligato a comprare dodici paia di guanti: uno per ogni mese.

Come si fa a riconoscere l'anno bisestile?

Semplice: quando le ultime due cifre dell'anno sono divisibili per quattro (20 lo è, appunto) o, ancora più immediato, quando si tengono le Olimpiadi.

Per tutte le leggende sull'anno bisestile, vi rimandiamo alla notizia dello scorso anno.