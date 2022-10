Perché i ragni vedova nera hanno morso i membri di questi uomini?

Un recentissimo articolo su IFLScience ha riesumato uno studio concernente le morti causate dal morso di “vedova nera” (Latrodectus mactans), tra il 1950 e il 1959 negli Stati Uniti. Ben 63 persone, di cui la maggioranza maschile, è deceduta a causa di uno dei ragni più letali al mondo.

Ciò che però ha suscitato la curiosità della specialista ambientale, Kelsey Padgett, è che questi aracnidi velenosi avevano morso proprio il pene delle loro vittime. “La pelle è meno spessa e ci sono molti nervi lì”, ha detto a This American Life. “Forse essere morsi sui genitali permette al veleno di penetrare nel tuo corpo in maniere più veloce o più forte”.

Ma davvero i ragni vedova nera sono così subdoli da attaccare in questo modo i poveri uomini statunitensi? Hanno studiato anatomia, prima di diventare dei killer professionisti?

Questa tipologia di aracnidi, in realtà, attacca solo quando si sente minacciata e non per una qualche sorta di istinto sadico. Quindi… Padgett suggerisce che, nel momento in cui questi ragni velenosi hanno avvertito il pericolo, probabilmente c’era un membro virile nei paraggi. E, infatti, la maggior parte dei morsi segnalati sono avvenuti negli orinatoi.

“I ragni vedova nera amano i luoghi bui, in profondità rispetto al suolo. Amano particolarmente creare le loro ragnatele tra due estremità", ha spiegato, aggiungendo che insetti e mosche sono particolarmente attratti dall’odore nauseabondo delle latrine pubbliche. E di cosa si cibano i ragni, se non di questi esserini volanti?

Da quando sono stati introdotti i comuni gabinetti nelle abitazioni private, questo spaventoso fenomeno sembra esser definitivamente scomparso. Oggi raramente un morso di vedova nera è fatale, dato che la maggior parte dei casi è risolvibile senza trattamenti invasivi e altri ancora sono curabili in ospedale.