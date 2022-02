Perchè su Rai 3 esce il TG di un'altra regione? Ecco come risolvere

Sono sempre più le segnalazioni di utenti che, a seguito della riorganizzazione dei mux da parte delle emittenti televisive, lamentano problemi con la ricezione del TGR della Rai. Nello specifico, viene lamentato il fatto che vengono agganciate tg regionali non in linea con quelli della propria residenza. Come fare per risolvere?

Solitamente, i decoder e televisori nel momento in cui effettuano la sintonizzazione dei canali, al termine della procedura consentono di scegliere quale programma associare Rai 3: di fronte ci si troverà una lista delle varie frequenze per tutte le regioni e province autonome dell'Italia.

Chiaramente, se la sintonizzazione viene fatta in background, è probabile che il TV o decoder abbia scelto in automatico, magari sbagliando. In casi come questi il consiglio è di procedere con la risintonizzazione manuale e quindi spostare il programma regionale desiderato al numero 3 del telecomando.

Tutti i programmi regionali sono disponibili dalla numerazione 801 ad 833: scoprite qual è quello associato alla vostra regione e quindi procedete con lo spostamento. La procedura è molto simile a quella di cui abbiamo parlato su queste pagine nel momento in cui è stato spiegato come spostare il canale 501 su 1 su digitale terrestre.

Ricordiamo che dall'8 Marzo 2022 cambierà la numerazione del digitale terrestre.