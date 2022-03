Perché Rai 3 non è in HD come gli altri canali del digitale terrestre? Il motivo

Ormai un po' tutti hanno avuto a che fare con le novità del digitale terrestre dell'8 marzo 2022, dovendo effettuare una risintonizzazione o magari puntando a un nuovo decoder o TV HD. In ogni caso, nonostante il periodo di transizione, quello che per ora è effettivamente avvenuto è l'approdo dei canali HD ai primi numeri del telecomando.

Questo "spostamento" ha coinvolto un po' tutti i principali canali TV, ad esempio Rai 1 HD è ora associato al numero 1 e non più al precedente 501. In questo contesto, gli spettatori italiani possono finalmente, senza dover mettere troppo le mani sulle impostazioni, vedere i canali in alta definizione premendo i pulsanti presenti fisicamente sul telecomando. Tuttavia, c'è una singola eccezione: Rai 3.

Provando infatti a premere il numero 3 del telecomando, noterete che questo canale, al contrario degli altri, è ancora in SD, anche dopo il passaggio alla codifica MPEG-4. Come ben potete immaginare, non sono dunque in pochi a chiedersi il motivo dietro a tutto ciò. Ebbene, ragionando sull'accaduto, risulta probabile che la questione sia relativa ai TG regionali. Per intenderci, su queste pagine abbiamo già riportato a più riprese la questione del TGR e del canale Rai 3 HD.

Per chi non lo sapesse, già prima delle ultime novità relative al digitale terrestre, il canale HD mandava in onda i TG regionali a rotazione, mentre per vedere quello della propria zona era necessario prendere visione del canale SD di Rai 3. Insomma, sembra proprio che la Rai non abbia ancora risolto la questione, probabile motivo per cui si è deciso alla fine di mantenere la versione in definizione standard del canale al numero 3 del telecomando.

In ogni caso, non ci sono conferme ufficiali in merito, quindi non possiamo esserne totalmente sicuri, ma il Fatto Quotidiano in un articolo datato 9 marzo 2022 dà per certo che la questione sia legata al TGR, dunque un po' tutte le indicazioni sembrano andare verso la stessa direzione.

La situazione cambierà? Staremo a vedere. Al netto di questo, era giusto informarvi del fatto che non si tratta di un problema del vostro decoder o TV.