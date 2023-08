Perché ci sono tutte queste rane... fluorescenti?

Nel nuovo studio guidato dalla biologa Courtney Whitcher, della Florida State University e disponibile su bioRxiv, è possibile trovare una peculiare scoperta. Avete presente le rane fluorescenti? Bene, sono più di quanto pensiate.

Nonostante esista una malattia che rischia letteralmente di annientare le rane dalla Terra, nello specifico la ricerca è stata condotta su ben 528 esemplari appartenenti a 151 specie di rane diverse. La particolarità? Ogni esemplare presenta fluorescenza.

Tale fenomeno si verifica in particolare nel momento in cui la luce viene assorbita e poi riemessa in differenti lunghezze d'onda. Diversi animali possiedono questa caratteristica, ma nelle rane sembrava essere decisamente meno diffuso… almeno fino ad oggi.

A seguito di recenti analisi infatti, lo stesso Whitcher afferma come siano addirittura triplicate le specie che riescono ad adottare questi peculiari sistemi. Ma per cosa potrebbe essere utile?

Secondo i ricercatori molto probabilmente serve ad ogni esemplare per riuscire a segnalare la loro presenza. Non bisogna dimenticare che la fluorescenza si verifica maggiormente durante le ore del tramonto e quelle serali. Si potrebbero inoltre tener lontani i principali predatori e rivali.

Dopo aver visto il cimitero delle rane con 8.000 ossa che ci ha finalmente svelato il cruento ma affascinante modo in cui sono morte, un’ulteriore conferma di tale ipotesi deriva dalle principali aree del corpo interessate. Si tratta del dorso e della gola, ovvero proprio quelle maggiormente coinvolte in segnali di tipo comunicativo.

Per quanto possano apparire affascinanti, la natura ci dimostra ancora una volta quanto poco conosciamo il mondo che ci circonda quotidiniamente.