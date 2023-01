Perché alcuni razzi sono arancioni? Il motivo non è cosmetico

I razzi spaziali sono la tecnologia più avanzata che potete trovare sulla Terra: effettivamente delle bestie metalliche capaci di fuggire dal nostro pianeta per arrivare in orbita o sulla luna sono un vero e proprio concentrato di ingegneria e scienza. Per questo tutte le loro caratteristiche non sono scelte a caso, perfino il colore.

Un po' come la tonalità degli aerei - il più delle volte bianchi - l'arancione dei razzi, come ad esempio il mega razzo della NASA, non è scelto assolutamente per motivi estetici: anzi, è la migliore soluzione possibile per lanciare un vettore nello spazio. Quest'ultimo è infatti il colore dell'isolante che copre la parte del veicolo di lancio che spesso contiene carburante liquido.

Non è sempre così. Ci sono stati dei razzi, come lo Space Shuttle Columbia, che era di colore bianco perché non dipingendolo il team della missione avrebbe effettivamente risparmiato carburante e costi (ben 272 chilogrammi) che avrebbe permesso loro di portare più strumentazione ed esperimenti a bordo.

Arrivati a questo punto vi starete chiedendo: perché allora la maggior parte dei razzi sono di colore bianco? Le ragioni sono tante, ma la principale è sicuramente da ricercare nel fatto che la tonalità è migliore nella riflessione della luce solare, oltre a rendere anche più facile individuare anomalie come ammaccature, perdite, danni e anche la sporcizia.

Poiché questi enormi veicoli rimangono nella loro rampa per giorni prima di un lancio, la vernice li protegge dalla corrosione degli elementi atmosferici.