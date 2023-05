Ecco perché re Carlo III è proprietario di tutti i cigni del Regno Unito

Re Carlo III ha ottenuto il suo titolo come sovrano del Regno Unito in seguito alla morte di sua madre, la Regina Elisabetta II, l'8 settembre 2022, ma come ben sappiamo è stato incoronato solo il 6 maggio 2023. Come parte della sua eredità, l'ex principe del Galles adesso detiene anche tutti i cigni del regno... all'incirca.

Tecnicamente, infatti, il monarca non possiede automaticamente tutti i cigni del paese, ma viene semplicemente negato il diritto a chiunque di possedere e/o reclamare qualsiasi cigno reale (Cygnus olor) che nuota in acque libere su terreni pubblici non contrassegnati. Questo diritto di proprietà non si applica però ad altre varietà di cigni trovati nel Regno Unito.

Ancora oggi, il monarca ha persino un personale ad hoc per la cura di queste creature. Esiste proprio una figura - chiamata The King's Swan Marker - che esegue una cerimonia di conteggio dei cigni il lunedì della terza settimana di luglio di ogni anno. Adesso vi chiederete: perché il sovrano di uno dei paesi più importanti del mondo vorrebbe possedere i cigni?

Tutto è da ricercare all'antichità, quando i volatili erano una prelibatezza culinaria riservata solo alle classi nobiliari più alte nell'Inghilterra medievale (un po' come questo pesce parassita). Alcune fonti raccontano che Enrico III ordinò 40 cigni per le sue celebrazioni natalizie nel 1247 dopo Cristo, mentre all'inizio del XV secolo d.C., queste creature divennero uno status symbol per l'aristocrazia, dove si arrivò al punto di allevare gli animali solo per ostentare la loro ricchezza.

Oggi (per fortuna!) non si mangiano più, ma la tradizione legata al monarca è rimasta.