Perché l'ultimo Re di Grecia è rimasto in esilio per 50 anni?

Due giorni fa è deceduto Costatino II, il cosiddetto “re senza patria”. Egli, infatti, fino al 1973, è stato l’ultimo sovrano della Grecia, mentre i successivi decenni è stato obbligato a vivere lontano dalla sua terra, in quanto fu esiliato. Ma cosa fece per meritarsi una simile punizione?

Quando scoppiò la Seconda guerra mondiale, Costantino II non era altro che un piccolo principino: già allora, fu costretto ad allontanarsi dalla Grecia per trovare rifugio in Egitto e in Sud Africa. Al termine del conflitto, la famiglia reale riprese le redini del regno greco e nel 1964 Paolo I lasciò il suo trono nella mani di Costantino.

Tuttavia, in quegli impazzava la cosiddetta “Guerra Fredda”, tra Stati Uniti e Unione Sovietica, e la reggenza di Costantino II non fu delle più tranquille, dato che le due vincitrici del secondo conflitto mondiale erano molto interessate al controllo dell’Europa e del Mediterraneo; ergo, entrambe si invaghirono della Grecia. Come se non bastasse, la terra degli Elleni aveva udito l’eco dei valori di destra degli Stati Uniti; perciò, furono anni di grande lotte interne che culminarono con il colpo di stato del 1967.

I leader militari di destra organizzarono il golpe ai danni del governo di sinistra greco, che si stava affermando al termine degli anni ’60. Costantino II, in un primo momento, appoggiò le forze armate sostenute dagli Stati Uniti: c’è chi dice che egli incoraggiò con veemenza le milizie destrorse, mentre egli raccontò che fu costretto con la forza a sostenere il cambio di governo. Percepito il dissenso da parte dei cittadini greci, nel 1973 Costantino tentò un “contro-colpo di stato”, ovviamente fallendo.

A seguito delle perpetuate sconfitte della famiglia reale, questa decise di andare in esilio volontario a Roma. Costantino II riuscì a ristabilirsi in Grecia, con il beneplacito della popolazione, solo nel 2013, da cittadino privato. L’ultimo Re degli Elleni è morto il 10 gennaio 2023, ad Atene.