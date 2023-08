Perché le recensioni di Amazon hanno una sola stella? Tutto sulla novità

Dopo aver trattato la novità Amazon sul numero di prodotti venduti, vale la pena soffermarsi rapidamente anche su un'altra questione relativa anche all'Italia. Infatti, il colosso dell'e-commerce sta mettendo alla prova un nuovo sistema di valutazione, legato alle recensioni lasciate dagli utenti sulla piattaforma.

Se avete visitato di recente da desktop (ma sembra che il tutto possa risultare attivo anche da mobile) il portale ufficiale italiano di Amazon e avete provato a cercare qualche prodotto, avrete notato che compare solamente una stella nella pagina dei risultati. Non si tratta esclusivamente di una questione italiana, in quanto nella seconda metà di agosto 2023 anche fonti internazionali come Android Police e The Verge hanno riportato la comparsa del sistema indicato.

C'è già chi fa riferimento a un'idea "non propriamente brillante", visto che effettivamente l'uso di una singola stella potrebbe un po' confondere gli utenti, ma a quanto pare un test di Amazon sta abbandonando le usuali cinque stelle. In parole povere, ciò che compare a schermo nella parte inferiore del riquadro relativo all'annuncio è una singola stella, accompagnata da quella che essenzialmente è la media delle valutazioni, nonché da un'altra statistica.

Nel caso dell'Italia, che sembra essere un po' diverso da quanto visto in altri test esteri, quest'ultima indica la percentuale di recensioni a più di 4 stelle ottenuta dal prodotto (sembra che all'estero si stia invece testando la percentuale di recensioni a 5 stelle). Come ben potete immaginare, i dubbi in merito alla rappresentazione di un prodotto in base alla percentuale di recensioni particolarmente positive sta già generando le prime discussioni in merito a quanto un'indicazione relativa solamente a un certo numero di stelle possa effettivamente tornare utile.