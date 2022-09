Perché la regina Elisabetta II verrà sepolta in una bara foderata di piombo?

Elisabetta II è passata a miglior vita l'8 settembre e sarà ricordata per essere stata una regina moderna e "tecnologica". Così come la principessa Diana e il principe Filippo prima di lei, è emerso un fatto decisamente particolare sulla sua bara: ovvero che sarà rivestita di piombo. Per quale motivo i reali inglesi subiscono questo trattamento?

La pratica risale a centinaia di anni fa a un'epoca in cui i moderni metodi di conservazione non erano ancora disponibili. Così come potrete aver immaginato, la salma senza vita dei reali viene messa in una bara di piombo per preservare le spoglie del defunto. Oggi esistono certamente tecniche migliori, ma la tradizione è rimasta.

Le bare rivestite di piombo rallentano la decomposizione del corpo mantenendo l'umidità al di fuori. Il piombo non si decompone e quindi rimane ermetico, prevenendo la decomposizione, ma anche il rilascio di odori e gas. Poiché i membri della famiglia reale sono sepolti all'interno di una camera, anziché direttamente nella terra, questa scelta si è rivelata necessaria per evitare di rendere irrespirabile l'aria all'interno della struttura.

Secondo i documenti dell'Abbazia di Westminster, la regina Elisabetta I e il re Carlo II furono sepolti in bare rivestite di piombo, così come la principessa Diana, Sir Winston Churchill e Sir Francis Drake. Dopo il funerale, al quale partecipano la maggior parte delle nazioni del mondo, la regina sarà sepolta all'interno della King George VI Memorial Chapel nel Castello di Windsor, accanto al re Giorgio VI, alla regina Elisabetta la regina madre e alle ceneri di sua sorella, la principessa Margaret.