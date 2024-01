Perché abbiamo fatto respirare aria inquinata a queste persone?

Perché mai in Inghilterra e precisamente presso l’Università di Manchester, un team di ricercatori sta sottoponendo 13 volontari perfettamente in salute a costanti aerosol di smog? Dopo aver simulato l'effetto serra, scopriamo perché l'obiettivo è più importante del previsto.

Gli effetti dell’aria inquinata sulla nostra salute sono oramai accertati da anni in ambito scientifico. Parliamo infatti di ripercussioni a livello cardiovascolare e metabolico come lo sviluppo di diabete, oltre ad un’aumentata insorgenza di tumori. Considerando inoltre che secondo recenti stime dell’OMS circa il 99% degli esseri umani è esposto ad aria inquinata, l’importanza di ulteriori studi in merito è sotto gli occhi di tutti.

Ciò però che ad oggi non è stato particolarmente indagato, è l’effetto degli inquinanti atmosferici sul nostro cervello. Cosa accade se veniamo esposti ad aria inquinata per lunghi periodi?

"Negli ultimi 10 anni abbiamo iniziato a vedere associazioni statistiche tra l'inquinamento dell'aria e un'intera gamma di problemi legati al cervello: da come i bambini apprendono, al modo in cui cambiano le loro facoltà cognitive, fino ai problemi di salute mentale e al rischio aumentato di demenze", spiega Ian Mudway, uno degli autori della ricerca e tossicologo ambientale dell’Imperial College London.

Per tentare di individuare gli effetti dello smog sul nostro cervello, i ricercatori hanno realizzato in laboratorio ben quattro diversi tipi di inquinamento. Ce n’è per tutti i gusti e si va dalle "semplici" emissioni di scarico di un motore diesel, ai fumi di cottura della carne, passando per il fumo scaturito dalla combustione della legna, ai vapori emanati dai prodotti utilizzati per la pulizia.

Dopo aver analizzato i livelli di ciascun inquinante, l’aria inquinata è stata letteralmente indirizzata sul volto dei partecipanti, che l’hanno conseguentemente inalata per più volte nell’arco di diversi mesi. Ogni "seduta" ha una durata di circa 1 ora e si inalano di volta in volta inquinanti differenti tra i quattro creati. Tutto ciò, non sarà però sufficiente a trarre conclusioni.

Ogni individuo è infatti sottoposto a diversi test cognitivi prima e dopo ogni inalazione di aria inquinata. Come se non bastasse, verranno raccolti anche campioni biologici in modo da stimare gli effetti sull’intero organismo.

Dopo aver visto cosa comporti dormire poco, ecco un esperimento che potrebbe presto illustrare le terribili conseguenze dell’inquinamento a cui siamo ogni giorno sottoposti.