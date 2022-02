Perchè ricevo chiamate pubblicitarie anche se sono iscritto al Registro Opposizioni?

Mentre è in arrivo il nuovo Registro delle Opposizioni per mobile, resta comunque attivo quello per la telefonia fissa e sono tanti gli utenti che si stanno adoperando per iscriversi. Tuttavia, in molti continuano a ricevere chiamate pubblicitarie, anche se sono iscritti. Perchè?

In nostro soccorso arriva la documentazione ufficiale del Registro delle Opposizioni.

L'autorità infatti osserva che innanzitutto è necessario assicurarsi che il proprio numero fisso sia presente nel Registro Opposizioni, come abbiamo esposto nella nostra guida ad hoc pubblicata su queste pagine qualche giorno fa.

Inoltre, viene specificato che bisogna controllare che siano trascorsi 15 giorni dal momento dell'inserimento dei dati nel Registro in quanto solo dopo tale lasso di tempo l'opposizione diviene effettiva. Questo step è molto importante in quanto consente agli operatori di verificare il Registro.

Se però continuate a ricevere chiamate pubblicitarie anche dopo aver completato questo step, vi invitiamo a verificare che non sia stato dato il consenso al trattamento dei dati per finalità di telemarketing a soggetti terzi ad esempio al momento della stipula di contratti.

Se anche questo non è avvenuto, allora potete rivolgervi all'Autorità Garante per i dati personali seguendo la procedura indicata direttamente a questo indirizzo, dv'è presente un modulo da utilizzare per esercitare i propri diritti.