Perchè ricevo squilli da numeri esteri? Occhio alla truffa che vi svuota il credito

Mentre si avvicina il registro delle pubbliche opposizioni per i cellulari, sono sempre più gli utenti che tramite i loro canali social continuano a lamentare la ricezione di chiamate pubblicitarie. Negli ultimi tempi, nello specifico, si è riaffacciata una truffa che fino a qualche anno fa era molto popolare.

Non stiamo parlando delle così dette chiamate mute, di cui abbiamo discusso su queste pagine, ma di squilli ricevuti su smartphone da parte di numeri di telefono esteri.

Le segnalazioni riguardano vari paesi: si va dal Sud Africa all Tunisia, passando per Bielorussia, Lettonia, Vanuatu e Tanzania, senza dimenticare la Gran Bretagna. Tali chiamate sono riconoscibili non solo dai prefissi internazionali (che nel caso dei primi paesi sono improbabili e non riguardano nemmeno i servizi di assistenza come Amazon o Apple, che chiamano con prefissi internazionali), ma per il semplice fatto che si riceve un solo squillo.

La cosa da fare è assolutamente evitare di richiamare tali numeri: se trovate una chiamata persa di questo tipo, non richiamate il numero in quanto nella maggior parte dei casi verrete reindirizzati a numeri a pagamento premium che vi svuotano il credito con accrediti da 1,50 Euro al secondo. Soldi che vanno a finire nelle tasche di ignoti.