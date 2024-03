Perché dai risultati di ricerca Google sono spariti i link a Maps? Ecco come attivarli

In molti l’hanno notato sin dalle prime ore di stamattina, e la “colpa”, se così possiamo definirla, è del Digital Market Act dell’Unione Europea che ha stravolto il mondo tech dalla giornata odierna: dai risultati di ricerca di Google sono spariti i link a Google Maps.

Attenzione: la novità non è disponibile per tutti, ma ha un senso. Di cosa stiamo parlando? Provate ad effettuare la ricerca di un qualsiasi luogo su Google e quindi sulla destra dei risultati fate tap sulla mappa: ebbene, molti utenti non vengono reindirizzati al servizio di cartografie del colosso di Mountain View, ma ad un’immagine statica.

Il motivo, come dicevamo, è legato appunto al nuovo DMA dell’Unione Europea che prevede delle nuove norme per i così detti “gatekeeper”. Nel caso di Maps, le indicazioni arrivano direttamente dalla documentazione ufficiale di Google che spiega che “se i servizi non sono collegati, alcune funzionalità che prevedono la condivisione di dati tra servizi Google saranno limitate o non disponibili”. Conseguentemente, coloro che scelgono di non collegare i servizi, non potranno nemmeno beneficiare del collegamento di Maps in Google Search.

C’è però un modo per riattivarli, nel caso. Ciò che dovete fare infatti è collegarvi alla console del vostro account Google, spostarvi in “Servizi Google collegati” e quindi fare click su “Gestisci i servizi collegati”. Qui, potete inserire o togliere la spunta dai servizi collegati a vostro piacimento, ed il gioco è fatto.