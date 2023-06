Perché queste rocce hanno un buco al centro? La scienza risponde

Lungo le spiagge che costeggiano il Regno Unito è possibile trovare le "Hagstones", chiamate anche "pietre delle streghe", a causa della loro peculiarità: a differenza degli altri ciottoli questi hanno un buco al centro... cosa dice la scienza a tal proposito?

La maggior parte delle pietre delle streghe sono costituite da selce e sono "semplicemente" il risultato di centinaia di anni di erosione dovuta ai movimenti dell'acqua di mare. Alcune di queste sono anche opera di un mollusco bivalve luminescente, che si insinua nelle rocce man mano che cresce creandosi minuscole caverne.

Tempo or sono, quando la scienza moderna non esisteva o non riusciva a spiegare il fenomeno, si pensava che guardare attraverso il foro del ciottolo permettesse di trovare le streghe o addirittura di attirare a sé la fortuna "filtrando" la sfortuna. C'è anche chi pensava che che le pietre stesse fossero serpenti fossilizzati che si erano contorti a forma di anello.

Tale teoria venne "divulgata" anche da Plinio il Vecchio: "in estate, innumerevoli serpenti si intrecciano artificialmente e formano anelli attorno ai loro corpi con la melma viscosa che trasuda dalle loro bocche e con la schiuma che secernono.” Si diceva inoltre che le pietre avessero proprietà medicinali se trattenute o strofinate contro una ferita.

Insomma, è incredibile come qualcosa che la scienza spiega "semplicemente" come il risultato dell'erosione possa creare tutti questi miti.