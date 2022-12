Perché il rover Perseverance sta rilasciando dei campioni su Marte?

Perseverance, il rover della NASA che sta cercando tracce di vita su Marte, sta raccogliendo campioni che verranno portati sulla Terra nel prossimo decennio e ha già iniziato a lavorare per la missione Mars Sample Return creando una vera e propria "scorta" sul Pianeta Rosso, lasciando delle "provette" sulla superficie.

Uno sforzo congiunto della NASA e dell'ESA dovrà raccogliere questi campioni, mentre i duplicati saranno prelevati da due nuovissimi elicotteri marziani simili per design e portata a Ingenuity (che continua a battere record dopo record). Il drone in questione può gestire solo un contenitore alla volta e deve raccoglierli lungo un sito di atterraggio piatto e con poche rocce.

"Ce ne servono 11", ha dichiarato in una nota Richard Cook, responsabile del programma Mars Sample Return presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA. "Il primo è per il Sample Retrieval Lander, ma poi abbiamo bisogno di altri 10 nelle vicinanze per i nostri elicotteri per il recupero dei campioni per eseguire decolli e atterraggi."

Attualmente il rover sta studiando la disposizione per ogni campione, ciascuna di circa 5,5 metri di diametro tra loro. Alla fine ogni provetta sarà distanziata dai 5 a 15 metri e verranno riportati sulla Terra nel 2033 (sì, abbiamo ancora molto tempo). "I campioni per questo deposito - e i duplicati tenuti a bordo di Perseverance - sono un incredibile set rappresentativo dell'area esplorata durante la prima missione", ha affermato infine Meenakshi Wadhwa, scienziato principale del programma Mars Sample Return dell'Arizona State University.