Ecco perché il satellite fatto esplodere dalla Russia è un problema così grande

Non è sicuramente passata in sordina la notizia della Russia che fatto esplodere un loro satellite e ha creato 1.500 detriti nello spazio, e ha ricevuto aspre critiche sia dagli Stati Uniti che dagli esperti. Così, la ricercatrice sulla sicurezza spaziale Wendy Whitman Cobb ha spiegato il motivo per cui questo gesto è stato sconsiderato.

Innanzitutto questo evento ha creato centinaia di migliaia - se non milioni - di detriti che adesso gireranno intorno alla Terra per anni, e ha messo in pericolo gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale che hanno recentemente evitato una collisione proprio con un pezzo di spazzatura orbitante (non con i detriti creati dall'esplosione).

La Russia ha utilizzato una vera e propria arma anti-satellite: come funziona? Ne esistono di più tipi e quella utilizzata recentemente è chiamata "arma antisatellite ad ascesa diretta". Sono sostanzialmente dei missili che vengono lanciati dalla superficie o direttamente in volo e hanno l'obiettivo di schiantarsi contro un satellite.

Così come vi abbiamo ampiamente raccontato, i detriti spaziali sono un problema perché anche i pezzi più piccoli possono essere nefasti, poiché sono capaci di distruggere un veicolo spaziale a causa delle loro grandi velocità. Attualmente ci sono migliaia di pezzi di spazzatura spaziale che circondano la Terra e, man mano che il tempo passa, il loro numero è destinato ad aumentare.

Questi rappresentano indirettamente un pericolo per noi abitanti della Terra: potrebbero impattare, infatti, contro i satelliti per le comunicazioni, per internet o per i GPS limitando di molto le nostre abitudini. Insomma, si tratta di un problema serio e continuare a mettere benzina sul fuoco creando spazzatura spaziale potrebbe creare un effetto domino difficile da contrastare.

Puntare il dito contro un singolo paese non ha sicuramente senso, perché nessun governo del mondo sta facendo qualcosa per combattere il problema... certo, eventi come questi dovrebbero essere proprio evitati del tutto, ma finché non ci saranno delle "leggi per lo spazio" per regolamentare l'argomento si può fare ben poco, indignazione a parte.