Ecco perché i satelliti rappresentano una minaccia globale senza precedenti

Così come riporta l'Agence France-Presse, secondo degli astronomi l'aumento del numero di satelliti in orbita attorno alla Terra rappresenta una "minaccia globale senza precedenti per la natura". Il numero di questi veicoli spaziali intorno al nostro pianeta, infatti, è più che raddoppiato dal 2019 anche a causa delle megacostellazione di Starlink.

La preoccupazione è semplice: ogni nuovo satellite aumenta il rischio che si schianti contro un altro oggetto in orbita attorno alla Terra, creando ancora più detriti e una vera e propria collisione a catena. Un evento scatenante del genere potrebbe generare un effetto "a cascata", generando una nuvola di "spazzatura spaziale" che riflette la luce del nostro pianeta.

Questo crescente inquinamento luminoso minaccia il futuro del lavoro degli astronomi. Grazie ai dati dell'Osservatorio Vera Rubin, gigantesco telescopio attualmente in costruzione in Cile, la parte più scura del cielo notturno diventerà più luminosa del 7,5% nel prossimo decennio. L'aumento dell'inquinamento luminoso potrebbe essere anche peggiore di quanto si pensasse.

"Lo spazio è la nostra eredità condivisa e il nostro antenato - che ci collega attraverso la scienza, la narrazione, l'arte, le storie di origine e le tradizioni culturali - ed è ora a rischio", hanno affermato gli scienziati in un commento su Nature. Per questo un gruppo di astronomi provenienti da Spagna, Portogallo e Italia ha chiesto di "fermare questo attacco" nella notte naturale.

"Se non viene fermata, questa follia peggiorerà sempre di più."