Perché Saturno ha gli anelli e Giove no? Gli esperti ci danno la risposta

Un ricercatore dell'Università della California si è chiesto il perché di un curioso (quanto iconico) elemento che differisce nei pianeti di Giove e Saturno.

Giove e Saturno sono dei pianeti con caratteristiche molto simili, entrambi presentano dimensioni molto grandi ed entrambi sono gassosi. Ciononostante una differenza che balza subito agli occhi anche dei meno esperti sono i famosi anelli.

Gli scienziati hanno tenuto a precisare che anche Giove presenta degli anelli, scoperti negli anni 70 del secondo scorso dalla sonda Voyager. Tuttavia, molto più "sottili" rispetto a quelli dell'altro pianeta. Quelli di Saturno, infatti, possono essere addirittura ammirati mediante una semplice fotocamera dotata di un buon zoom.

Secondo il dott. Kane, coordinatore della ricerca, la spiegazione agli anelli così poco pronunciati di Giove potrebbe essere spiegata dalla presenza di lune relativamente grandi. Sarebbero proprio queste, orbitando intorno ad essi, ad impedirne la formazione.

Il team di ricercatori ha effettuato delle simulazioni dinamiche delle orbite di quattro lune di Giove sul computer e, così come ipotizzavano, erano proprio le lune a distruggere tutti gli anelli che tentavano di formarsi. I ricercatori giunti alle conclusioni vogliono ora capire di più sugli anelli di Urano, di certo non grandi come quelli di Saturno ma, tuttavia, più definiti rispetto a quelli di Giove.

Secondo le teorie ad oggi più accreditate, Urano si sarebbe ribaltato su un lato a seguito di un impatto avvenuto nel passato e sarebbe proprio questo a spiegare il perché dei suoi anelli. La vasta letteratura sembrerebbe confermare tale ipotesi, poiché lo sviluppo e la formazione di anelli infatti, rappresenta una delle principali tracce di un impatto avvenuto.