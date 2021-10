Perché sbadigliare è contagioso? La scienza non è del tutto sicura

Soltanto a vedere l'immagine e a leggere la parola ci sono molte probabilità che tu abbia sbadigliato. É qualcosa che capita spesso, perfino quando vediamo qualcuno che lo fa vicino a noi. Vale la pena di chiedersi a questo punto: perché sbadigliare è contagioso?

Il motivo di questo antico meccanismo, che la scienza non ha ancora del tutto compreso, è comune in molte forme di vita (perfino i pesci sbadigliano) e sembra essere esistito fin dalle prime forme dell'evoluzione. Lo sbadiglio è causato non da uno, ma da molti fattori scatenanti, tra cui la noia, la sonnolenza e la temperatura.

Secondo uno studio del 2014, esiste una finestra di temperatura (di circa 20 °C) che aumenta le nostre probabilità di sbadigliare; quando la temperatura si avvicina alla temperatura corporea o scende vicino allo zero, invece, sbadigliamo di meno. Lo studio, quindi, afferma che gli esseri viventi potrebbero sbadigliare per regolare la temperatura del nostro cervello.

Ciò non spiega, però, il motivo per cui lo sbadiglio sia così contagioso. Mentre molti studi passati hanno descritto il fenomeno della contagiosità degli sbadigli, uno studio più recente pubblicato sulla rivista Adaptive Human Behavior and Physiology sostiene che questo meccanismo potrebbe non essere così contagioso... o almeno non siamo riusciti a dimostrarlo.

Tutti i documenti sulla questione, secondo lo psicologo sperimentale Rohan Kapitány dell'Università di Oxford, hanno trovato pochissime prove conclusive a sostegno dell'ipotesi di contagiosità. Esistono anche soggetti che non vengono contagiati dallo sbadiglio: come persone con autismo (anche Leonardo da Vinci era affetto da ADHD), schizofrenia e per i bambini di età inferiore ai quattro anni.

Questo meccanismo, e soprattutto la sua contagiosità, rimangono purtroppo ancora un mistero scientifico.