Perché si sbatte il bicchiere prima di bere uno shot? C'è un'antica tradizione dietro

Avete mai notato che in un bar o in un pub, prima di bere uno "shot", molte persone lo sbattono sul tavolo? Questa pratica, diffusa in molte culture e osservata anche all'interno di molti film, ha origini e significati diversi, a volte pratici, a volte simbolici. Quindi, perché prima di berlo il bicchierino viene sbattuto sul tavolo?

Una spiegazione pratica risale ai primi "juke joint" (termine che descrive i locali gestiti soprattutto da afro-americani nel sud degli Stati Uniti d'America), dove veniva sparsa della segatura sul pavimento per facilitarne la pulizia (nel frattempo, sapete che gli astronauti non possono bere alcol?).

Dopo feste particolarmente movimentate, la segatura si sollevava nell'aria, ricoprendo tutto ciò che si trovava nelle vicinanze, compresi i bicchieri. Picchiare il bicchiere sul bancone era un modo per rimuovere i residui di questi trucioli di legno prima di bere. Oggi, in assenza di segatura, il gesto è diventato un segno di rispetto verso il barista.

Non solo: il gesto potrebbe essere evoluto dal "versare un sorso" a terra in memoria di un amico defunto. Questa tradizione, nota come "libagione", è molto antica: nell'Antico Egitto, ad esempio, si versava acqua a terra come offerta ai morti o agli dei, e lo stesso accadeva nell'Antica Roma. Secondo una teoria, sbattere il bicchiere sarebbe un modo più moderno e meno sprecone di onorare i defunti. In Irlanda, invece, si credeva che attuare questo gesto allontanasse gli spiriti.

Poiché le scelte sono tante, a voi la scelta! A proposito, bevete responsabilmente perché farlo riduce la dimensione del cervello!