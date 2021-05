Perchè le scale delle torri si salgono tutte (o quasi) in senso orario?

Vi sarò sicuramente capitato, almeno una volta nella vostra vita, di visitare la torre di un castello e, nel farlo avrete quasi certamente notato che nella maggior parte dei casi, le scale si salgono solo in senso orario. Vi siete mai chiesti la ragione di questa strana particolarità? La risposta è più semplice di quanto possiate immaginare.

Le torri sono i presidi di difesa per eccellenza, costruite ad un'altezza tale da poter scorgere l'arrivo dei nemici, e dunque proprio per difendersi da eventuali attacchi, le scale venivano realizzate in senso orario dal basso verso l'alto. La maggior parte degli esseri umani è infatti destrorsa e dunque utilizza la mano destra come mano dominante. Ciò significa insomma, che anche nell'impugnare un'arma, ad esempio una spada, gli umani generalmente utilizzano (o utilizzavano in tal caso) la mano destra.

Poichè le scale delle torri dovevano essere risalite in senso orario, gli invasori avrebbero avuto notevoli difficoltà ad attaccare, in quanto avrebbero maneggiato la spada con maggiore difficoltà, trovandosi questa dal lato della ringhiera o del pilone. Naturalmente invece, colui che si trovava a difesa della torre avrebbe potuto maneggiare l'arma con molta più agilità. Dunque questa scelta architettonica è frutto di un'arguta strategia di guerra.

Va precisato inoltre, che seppur molto rari, vi erano degli spadaccini mancini, che proprio per le loro "doti fuori dal comune" erano assai richiesti.