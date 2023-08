Perché le scale vittoriane sono così pericolose? Il motivo è semplice

L'epoca vittoriana è ricordata per le sue opere letterarie e i capolavori architettonici. Tuttavia, dietro la facciata di eleganza e raffinatezza, si nascondevano pericoli insospettabili, in particolare nelle costruzioni delle abitazioni. Uno degli elementi architettonici più affascinanti, ma potenzialmente pericolosi, erano le scale.

Sebbene molte case vittoriane sfoggino magnifiche scale principali, riccamente decorate e posizionate in modo prominente all'ingresso, esistevano anche le cosiddette "scale dei servitori", situate nella parte posteriore delle abitazioni. Queste ultime erano spesso costruite in modo ripido e stretto, utilizzando materiali economici e trascurando elementi di sicurezza come corrimano e pianerottoli.

Il Lakeshore Museum Center ha condotto uno studio sulla scalinata dei servitori della Hackley House, una storica dimora vittoriana a Muskegon, Michigan. La ricerca ha rivelato che queste scale erano spesso costruite con misure irregolari, superando di gran lunga le raccomandazioni moderne in termini di angolazione, lunghezza, larghezza e altezza.

Ad esempio, la scalinata della Hackley House aveva un angolo di circa 45 gradi, ben al di sopra degli standard suggeriti per la sicurezza. Inoltre, la larghezza era inferiore ai 4 piedi (circa 1,2 metri) richiesti dalle normative moderne. Queste costruzioni, oltre ad essere potenzialmente pericolosi, erano particolarmente difficili da percorrere per i servitori dell'epoca, che spesso indossavano abiti ingombranti e trasportavano pesanti carichi.

